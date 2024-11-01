Чехия начала импортировать газ из Алжира

ČEZ, ведущая чешская энергетическая компания, заключила контракт на импорт газа из Алжира.

Как отмечается в пресс-релизе компании, новый маршрут, проходящий через Тунис и Италию, обеспечит газом около 100 тыс. домохозяйств (2% годового потребления) и уменьшит зависимость страны от традиционных поставщиков.

"После двух лет напряженных переговоров ČEZ заключила контракт с алжирской компанией Sonatrach", – сообщила компания.

Поставки газа начались в октябре текущего года.

Газ поставляется из Алжира через Тунис, подводным трубопроводом на итальянский остров Сицилия, а оттуда в материковую Европу и Чехию.

Генеральный директор ČEZ Даниэль Бенеш рассматривает этот шаг как усиление энергетической безопасности страны.

"Помимо поставки газа от немецких поставщиков, из Норвегии и с нашего LNG-терминала в Эмсхавене (Нидерланды), мы теперь будем поставлять газ из месторождений в Северной Африке", - сказал он.

ČEZ покупает алжирский газ за свой счет, без финансового участия государства.