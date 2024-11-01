Последнее обновление: 01.11.2024 18:00

Таиланд одобрил проекты инвестиций в ЦОД и производство электроники на $2 млрд

Власти Таиланда одобрили новые проекты инвестиций в центры обработки данных (ЦОД) и производство электронных компонентов в стране на общую сумму около $2 млрд.

Как сообщил Совет по инвестициям Таиланда, в эту сумму входит проект американской Google (принадлежит Alphabet Inc.) по строительству гипермасштабируемого дата-центра в провинции Чонбури стоимостью 32,8 млрд тайских батов ($970 млн).

Google в сентябре объявила, что намерена инвестировать $1 млрд в развитие цифровой инфраструктуры в Таиланде.

"Постоянный приток новых иностранных инвестиций в ЦОД и цепочки производства электронных компонентов укрепляют статус Таиланда как регионального технологического центра", - говорится в сообщении Совета по инвестициям, которое цитирует Market Watch.

Ранее на этой неделе Совет по инвестициям также объявил, что американский оператор дата-центров Equinix планирует инвестировать в страну порядка $488 млн в ближайшие 10 лет.



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