Головченко не видит целесообразности существования холдинга "Белресурсы"

Премьер-министр Роман Головченко сегодня на совещании о перспективах развития холдинга "Белресурсы" высказал сомнение в целесообразности его существования.

Заслушав представленные на совещании статистические показатели и стратегию холдинга, он заявил, что особых перспектив его дальнейшего инвестиционного развития не просматривается.

"Цифры упрямые, они свидетельствуют о существенном сокращении средств, которые направляются на инвестиции", - сказал Головченко в видеофрагменте, опубликованном пресс-службой правительства.

По его словам, даже беглый анализ показал, что предприятия, которые производят товары потребительского назначения, в частности "Бархим", Борисовский завод пластмассовых изделий, пока по каким-то причинам не освоили для себя интернет-торговлю, работу на маркетплейсах.

"Вместо них это успешно делают посредники в виде индивидуальных предпринимателей и так далее. Неужели управляющая компания холдинга этого не видит? А накрутки там очень приличные по сравнению с отпускной ценой. Поэтому хотелось бы понимать, что дальше будет происходить с холдингом, и его перспективы существования в таком виде, целесообразность сохранения такой структуры в дальнейшем для государства. Не препятствует ли она развитию предприятий либо автономно, либо в составе более профильных государственных структур?", - задался вопросом чиновник.

Холдинг "Белресурсы" создан в январе 2014 года. В объединение входят 15 организаций — резидентов Беларуси.