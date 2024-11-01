Последнее обновление: 01.11.2024 14:16

На одном из водохранилищ Гродненщины запрещен лов сома

Решением Зельвенского районного исполкома № 526 от 25 октября установлен запрет на любительское рыболовство.

В частности, установлен запрет на любительское рыболовство сома европейского в водохранилище Зельвянское по 9 ноября 2027 г.

Решение вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.

Водохранилище Зельвянское является крупнейшим водоемом в Гродненской области. По информации Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, в конце октября прошло зарыбление водохранилища сомом европейским. В водоем выпущено 960 кг рыбы – всего 950 штук



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