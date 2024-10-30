Расходы на содержание госаппарата Армении в 2025 году сократят на 2,5%

В проекте госбюджета Армении на 2025 год запланировано выделение $82,8 млн на содержание аппаратов премьер-министра, президента и парламента.

Как сообщил министр финансов Армении Ваге Ованнисян 30 октября на заседании постоянных парламентских комиссий, предусмотренные расходы на $1,6 млн меньше, чем в 2024 году.

На аппарат премьер-министра будет выделено $62,8 млн, что на 2,5% ниже уровня 2024 года. Из этой суммы $51,5 млн пойдет на текущие расходы, что на 4% меньше, чем в текущем году. На капитальные расходы запланировано $10,8 млн, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Для аппарата президента в 2025 году предусмотрено $4,3 млн, что на 6,4% меньше, чем в 2024 году. Текущие расходы составят $4,2 млн, что на 4,1% ниже показателей текущего года, а на капитальные нужды выделено $106 тыс. — это на 51% меньше, чем в 2024 году.

На содержание аппарата Национального собрания запланировано $18,2 млн, что также на 2,6% ниже уровня 2024 года. Текущие расходы составят $17,6 млн, а капитальные — $662 тыс.