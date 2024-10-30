Последнее обновление: 30.10.2024 13:51

В Польше на границе с ФРГ введена в эксплуатацию крупнейшая газовая электростанция

Компания «Польская энергетическая группа» (PGE) в Грыфино Западно-Поморского воеводства на границе с Германией ввела в эксплуатацию крупнейшую газовую электростанцию в Польше.

Мощность электростанции PGE Gryfino Dolna Odra составляет почти 1,4 ГВт, сообщили польские медиа.

Новые газовые агрегаты заменят изношенные и неэффективные угольные агрегаты и, таким образом, впишутся в стратегию декарбонизации.

Павел Стемпень, директор инвестиционного департамента PGE, отметил, что энергия, произведенная в Грыфино, будет доставляться более чем 3 миллионам поляков.

«Она обеспечит стабильное энергоснабжение национальной энергосистемы, окажет положительное влияние на трансграничный обмен электроэнергией и обеспечит безопасную передачу энергии», - сказал он.

Электростанция в Грыфино обеспечит более 5% потребностей Польши в электроэнергии. Она также укрепит энергетическую безопасность страны.



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