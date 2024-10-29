Минэкономики Латвии предлагает подрегулировать ценообразование продуктов питания

Министерство экономики Латвии предложит правительству ограничить наценку на продукты питания в магазинах и предоставить прозрачные инструменты ценообразования. Об этом сообщает латвийская национальная телерадиокомпания LSM.

Министр экономики Латвии Викторс Валайнис заявил, что цель правительства – добиться снижения цен в размере до 20% на основные потребительские товары.

Правительство Латвии рассмотрело вопрос резкого повышения цен на продукты питания еще весной, поручив Совету по конкуренции и другим учреждениям подготовить предложения по снижению цен. Поскольку предложений оказалось недостаточно, Министерство экономики планирует реализовать более широкий комплекс мер.

"Например, установить потолок наценки на отдельные группы товаров. Другая мера – внедрить механизмы контроля, сравнения цен, цифровые инструменты, которые помогли бы контролировать цены, в том числе и в рамках скидочной политики. Это касается и того, как организованы отношения между торговыми центрами и производителями, поскольку последние находятся не в самом лучшем положении", – пояснил Валайнис.

Он отметил, что Латвия выделяетсяся как среди стран Балтии, так и в мире в целом.

"Почему-то произошло так, что в торговых центрах сосредоточилась власть, и это имеет последствия как для производителя, так и потребителя. Поэтому мы считаем, что необходимо существенное вмешательство", – сказал Валайнис.

Идеи министерства пока находятся только на стадии предложения. План должен быть обсужден коалицией в течение недели. Затем детали плана будут представлены широкой публике.

В Латвийском торговом союзе, однако, заявили, что регулирование цен – неправильное направление.