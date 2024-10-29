Нацбанк Кыргызстана не стал менять учетную ставку

Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9%. Об этом сообщает регулятор.

"Оценка тенденций внешних и внутренних факторов инфляции указывает на формирование показателя годовой инфляции к концу текущего года в пределах среднесрочного целевого показателя – 5-7%. В этих условиях, учитывая оценку факторов инфляции в кратко- и среднесрочном периодах, видится необходимым сохранить размер учетной ставки на уровне 9,0%", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что инфляция в Кыргызстане сохраняется ниже среднесрочного целевого ориентира в 5-7%. В октябре 2024 года показатель годовой инфляции составил 4,6%, снизившись с 7,3% в декабре 2023 года.