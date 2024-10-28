Цены на электроэнергию и газ в Чехии остаются ниже средних показателей по Европе

Конечные цены на электроэнергию и газ в Чехии остаются несколько ниже средних показателей в большинстве европейских стран, несмотря на резкий рост цен во время энергетического кризиса. Это следует из исследования консалтинговой компании ENA, на которые ссылается информагентство ČTK.

По сравнению со средним показателем по выбранным странам, чешские цены примерно на 3% ниже в сегменте электроэнергии и примерно на 10% в сегменте газа.

Вместе с тем по сравнению с периодом до 2022 года ситуация в Чехии несколько ухудшилась, поскольку разница в ценах, в частности, со странами Западной Европы ежегодно уменьшается.

С другой стороны, во время энергетического кризиса два года назад цены электроэнергии по стране были одним из самых высоких в Европе, но за последние два года снизились на несколько десятков процентов.