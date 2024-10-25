Продажи смартфонов в Китае растут четвертый квартал подряд

Продажи смартфонов в Китае в третьем квартале 2024 года увеличились на 3,2% - до 68,8 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты International Data Corporation (IDC).

Рост фиксируется четвертый квартал подряд.

"Большое число новинок поддерживает устойчивое восстановление китайского рынка смартфонов", - отметил старший аналитик IDC China Артур Го.

"Несмотря на экономические трудности, потребители сильно мотивированы на покупку новых смартфонов после трех лет отложенного спроса", - добавил он.

Лидером по продажам стал местный бренд vivo, увеличивший продажи на 21,5% и занявший долю рынка в 18,6%.

Apple Inc. сократила продажи на 0,3% в годовом выражении, но сумела вернуться в топ-5 рейтинга крупнейших продавцов смартфонов в Китае.

Honor, лидер третьего квартала прошлого года, откатился на пятую строчку после падения продаж на 22,5%.

Huawei зафиксировала самый резкий рост продаж в Китае - на 42%, благодаря новым моделям, включая складные смартфоны. Xiaomi увеличила поставки на 12,8%.

"Мы ожидаем сохранения положительной динамики в четвертом квартале, - сказал аналитик IDC Джейкоб Чжу. - Импульс к росту поддержат ранние релизы флагманских моделей от ведущих брендов".