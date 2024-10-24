Армения на 7 лет снизит налоги для IT-компаний

Правительство Армении утвердило масштабный пакет поддержки технологического сектора, включающий снижение налога с оборота с 5% до 2% и полную компенсацию подоходного налога для стартапов при найме новых сотрудников. Об этом сообщил министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян на заседании правительства 24 октября.

Новый законопроект о государственной поддержке высокотехнологичной отрасли рассчитан на семилетний период и предусматривает ряд существенных налоговых льгот. Стартапы с численностью до 30 сотрудников смогут получать 100% компенсацию подоходного налога при найме новых работников, а компании с более чем 30 сотрудниками - 50% компенсацию, сообщает bm.ge.

Для стимулирования научно-исследовательской деятельности подоходный налог для сотрудников, занятых в R&D, будет снижен с 20% до 10%. Эта мера распространяется не только на технологический сектор, но и на все компании, ведущие исследовательскую деятельность.

IT-компании также смогут получить 50% компенсацию подоходного налога при найме трудовых мигрантов. Для малых предприятий до 30 сотрудников предусмотрена компенсация расходов на обучение и повышение квалификации персонала в размере до 2 млн драмов.

"Армения должна трансформироваться из страны, предоставляющей IT-услуги, в страну, поставляющую продукты на международные рынки", - подчеркнул министр Айрапетян.

Законопроект также предусматривает льготы по налогу на прибыль, включая возможность дополнительного снижения налогооблагаемой базы на 200% от фонда заработной платы профессиональных сотрудников, но не более чем на 50% от общей налоговой базы.

Данные меры являются продолжением текущих программ поддержки IT-сектора, действие которых завершается в конце 2024 года, и направлены на институциональное развитие высокотехнологичной промышленности как одного из приоритетных направлений экономики Армении.

Недавно бывший министр экономики Армении Ваан Керобян заявил о серьезном спаде в ИТ-секторе страны. Согласно его заявлению, в первой половине текущего года отрасль сократилась примерно на 13%.