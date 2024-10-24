Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана достигла 38,2%

В Казахстане на начало июля 2024 года было зарегистрировано 2028,7 тыс. действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Численность занятых в МСП составляет 4 267 тыс. человек, а выпуск продукции субъектами МСП за первые шесть месяцев 2024 года достиг 34 266,8 млрд тенге.

Наибольшее количество субъектов МСП представляют: индивидуальные предприниматели - 69% от общего числа действующих субъектов, юридические лица малого предпринимательства занимают 17,7%, крестьянские и фермерские хозяйства — 13,1%.

Юридические лица среднего предпринимательства составляют лишь 0,1% от общего числа действующих субъектов.

Индивидуальные предприниматели также лидируют по численности занятых, обеспечивая трудовую занятость для 1,8 млн человек, а на юридические лица малого предпринимательства приходится 1,6 млн человек.

Наибольшая доля действующих субъектов МСП наблюдается в Алматы (353,8 тыс. единиц), Астане (234,4 тыс. единиц), Туркестанской области (207,9 тыс. единиц).

Наименьшее количество действующих субъектов зафиксировано в области Улытау (18,3 тыс. единиц).

Наиболее активно представлены субъекты МСП в сфере оптовой и розничной торговли (723,1 тыс. единиц), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (299,5тыс. единиц) и предоставлении прочих услуг (298,4тыс. единиц).

Доля МСП в ВВП за январь-июнь 2024 года по республике составила 38,2% (из них 31% - малое предпринимательство) и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 1,8%.

Для сравнения: доля МСП в ВВП Беларуси в 2023 году составила 25,2%.

За ближайшие 15 лет долю малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси власти рассчитывают увеличить до 40%. Такие планы заложены в Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) страны до 2040 года.