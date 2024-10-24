Последнее обновление: 24.10.2024 12:45

Китай запустит месячную кампанию по стимулированию потребления в 5 крупных городах

В ноябре в Китае запустят месячную кампанию по стимулированию потребления в рамках своих усилий по увеличению потребительских расходов. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Согласно информации, месячник по стимулированию потребления пройдет в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Тяньцзине и Чунцине.

В рамках месячника будет проведен ряд мероприятий, в том числе в сфере шопинга, общественного питания, туризма, выставок и выступлений.

Соответствующим ведомствам и администрациям в регионах было предложено уточнить свои планы по проведению месячника и внедрить практические меры, способствующие непрерывному восстановлению потребительского рынка страны, пишет Синьхуа.



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