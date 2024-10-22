Последнее обновление: 22.10.2024 18:00

Экспорт электромобилей из Китая в ЕС стремительно вырос перед введением пошлин

В сентябре 2024 года величина поставок китайских электрокаров в Европу была второй за всю историю. Об этом сообщает Bloomberg.

Поставки компаний из крупнейшей экономики Азии в ЕС в прошлом месяце составили 60 517 электромобилей, что на 61% больше, чем в 2023 году.

Предыдущий пик - 67 455 транспортных средств - был в октябре 2023 года, когда Европейская комиссия объявила о начале антисубсидийного расследования в отношении электромобилей китайского производства.

Пока Китай и Евросоюз продолжают вести переговоры об альтернативном решении, ожидается, что тарифы вступят в силу в конце октября.

Рост поставок свидетельствует, что китайские производители электромобилей надеются избежать повышения таможенных тарифов. Несмотря на это, ожидается, что такие меры замедлят, но не остановят тех, кто стремится выйти на прибыльный европейский рынок.

Китайские автомобили часто можно продать с большей наценкой по сравнению с тем, что они получили бы дома, что означает большую маржу для автопроизводителей.



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