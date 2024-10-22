Последнее обновление: 22.10.2024 18:00

Европарламент одобрил €35 млрд кредита Украине под доходы от активов РФ

Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине займа ЕС в рамках большого кредита G7, который будут гасить с использованием доходов от замороженных активов РФ.

Решение о предоставлении Украине кредита поддержано 518 голосами "за", против проголосовали 56 присутствовавших. Перед этим несколько часов продолжались дебаты.

"Этим голосованием мы посылаем мощный сигнал – что мы используем доходы от российских замороженных активов на поддержку Украины и Россия как страна-агрессор должна заплатить – и заплатит", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Финальная сумма, которую ЕС предоставит в качестве займа, может быть меньше – в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.

Средства будут предоставлять по специальному новому инструменту Ukraine Loan Cooperation Mechanism, который позволит использовать замороженные в ЕС активы центрального банка РФ.

Займ предоставляется под условие, что Украина будет придерживаться демократических стандартов. Конкретные политические условия будут зафиксированы в дополнительном Меморандуме о взаимопонимании.

Для этого кредита задействуют такие же механизмы контроля и надзора, как предусмотренные для согласованной ранее многолетней макрофинансовой помощи общим объемом €50 млрд, и для получения которой Украина согласовала детальный план реформ, известный как Ukraine Plan.

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