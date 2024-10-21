Китай ужесточил контроль за экспортом товаров двойного назначения после санкций США

Правительство Китая обнародовало правила экспортного контроля для так называемых товаров двойного назначения.

Эти правила вводятся на фоне ужесточения санкций США против китайских компаний, поставляющих товары двойного назначения, такие как беспилотники, для оказания помощи России в войне против Украины, пишет CNBC.

Меры, которые вступят в силу с 1 декабря, направлены на "защиту национальной безопасности и интересов, содействие глобальному сотрудничеству в области нераспространения, усиление и стандартизацию экспортного контроля над товарами двойного назначения".

Министерство финансов США 17 октября добавило в список санкций две китайские компании, утверждая, что они причастны к производству российских ударных дальнобойных дронов "Гарпия".

МИД КНР призвал США "немедленно прекратить использовать вопросы Украины для дискредитации и давления на Китай, а также без разбора вводить незаконные односторонние санкции в отношении китайских юридических и физических лиц".

В июле Китай уже объявлял о введении с 1 сентября запрета на экспорт всех гражданских беспилотников , которые могут использоваться в военных целях.