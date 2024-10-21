ЦБ Китая снизил базовую ставку до 3,1%

Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.