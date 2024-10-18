Чистая прибыль Netflix в III квартале выросла на 40%

Сервис потокового видео по подписке американская Netflix Inc. зафиксировала лучший, чем ожидалось, рост чистой прибыли, выручки и числа подписчиков в III квартале.

Как сообщается в письме компании акционерам, чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 40% и составила $2,36 млрд, или $5,4 в расчете на акцию, по сравнению с $1,68 млрд, или $3,73 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась на 15% - до $9,82 млрд с $8,54 млрд годом ранее.

Число подписчиков Netflix увеличилось в минувшем квартале на 5,1 млн. Консенсус-прогноз предполагал рост примерно на 3,5 млн.

Котировки Netflix на дополнительных торгах в четверг подскочили на 5%.

Главный финансовый директор компании Спенсер Ньюман сообщил, что в следующем году выручка может составить $43-44 млрд. Такой прогноз предполагает рост показателя на $4-5 млрд по сравнению с ожидаемой выручкой в текущем году ($38,5 млрд).

В IV квартале текущего года Netflix ожидает зафиксировать рост выручки на 15% (на 17% без учета колебаний валютных курсов). Аналитики ожидают, что показатель составит $10 млрд, то есть вырастет примерно на 14%.

Также компания улучшила прогноз операционной рентабельности на 2024 год до 27% с 26%. В III квартале рентабельность составила 30%, в IV показатель, как ожидается, снизится до 22%, но будет на 5% выше, чем за тот же период годом ранее.