Последнее обновление: 17.10.2024 15:44

Италия повысит налог на прибыль от биткоина до 42%

Правительство Италии планирует увеличить налог на прирост капитала в криптовалютах до 42%. Об этом сообщает местное издание Il Sole 24 Ore со ссылкой на замминистра экономики Маурицио Лео.

Речь идет о прибыли, превышающей €2000.

«Мы прогнозируем увеличение налога на прирост капитала в биткоинах с 26% до 42%», - заявил чиновник на пресс-конференции по бюджету на 2025 год.

Рост ставки является частью одобренных советом министров мер по изысканию средств на поддержку домохозяйств, молодежи и бизнеса.

Налог на прибыль от криптовалют правительство впервые внедрило в бюджете на 2023 год.

В числе других решений властей Лео назвал пересмотр пороговых значений для веб-доходов и ужесточение борьбы с уклонением от налогообложения. Правительство намерено сделать упор на расширении использования электронных платежей и их отслеживании. Во многих случаях для получения вычета бумажных чеков за оплату наличными будет уже недостаточно, привел пример чиновник.

Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщая о принятии правительством бюджета, заявила, что новых налогов не будет. Более того, она пообещала «структурно» снизить фискальную нагрузку на наемных работников.



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