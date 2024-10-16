Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржи

АРРФР Казахстана собирается запретить банкам обработку платежей в адрес криптобирж, не являющихся участниками МФЦА. Об этом говорится в постановлении регулятора.

Ограничения затронут транзакции в пользу электронных и интернет-казино. Операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года, говорится в документе «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций».

Проект опубликован для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.

Помимо прочего, ужесточается контроль за клиентами банков, которые имеют более пяти платежных карт. Для них планируется введение ограничений на проведение операций — не более трех платежей или переводов на общую сумму до 100 тысяч тенге в месяц, если транзакции осуществляются в пользу незарегистрированных в МФЦА цифровых бирж.

Если клиент финансового учреждения проводит разовую операцию на сумму более $1000 с криптобиржей, являющейся участником МФЦА, банк обязан провести усиленную проверку происхождения средств, изучить операции с деньгами, предотвратить незаконный вывод средств за рубеж, в том числе в офшоры.

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