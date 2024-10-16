ЕС выделил €3 млн на мониторинг украинских атомных станций

Еврокомиссия выделила €3 млн для поддержки мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, эти средства также могут использоваться для критически важных подстанций, которые обеспечивают работу АЭС.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что меры направлены на защиту украинской энергетики от российских атак. ЕС продолжит поддерживать Украину в подготовке к зиме, а Украина работает над увеличением импорта электроэнергии из ЕС.

"Российские атаки на критически важные для работы украинских АЭС подстанции создают серьезные угрозы. Мы поддерживаем работу миссий МАГАТЭ на таких подстанциях, и для обеспечения соответствующих потребностей выделяем 3 млн евро", - заявила она.

Симсон подтвердила, что ЕС продолжит поддерживать энергосектор Украины, особенно в подготовке к зиме.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил важность импорта электроэнергии для балансировки системы. Он выразил надежду на скорое принятие решения об увеличении пропускной способности импорта из стран ЕС.

МАГАТЭ расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС.