Последнее обновление: 16.10.2024 17:33

В Кыргызстане инфляция с начала 2024 года увеличилась на 3,4%

Категории: Кыргызстан

В Кыргызстане с начала 2024 года инфляция составила 3,4%. Об этом сообщает Национальный статкомитет.

Согласно информации, цены на непродовольственные товары повысились на 2,9%, пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 1,4%, алкоголь и табачные изделия — на 9,2%, тарифы на оказываемые населению услуги подскочили на 7%.

Больше всего подорожали мясо (на 11%), животные жиры (на 9,5%), картофель (на 7,5%), соль (на 7,2%), творог жирный (на 6,2%) и безалкогольные напитки (на 4,8%). Цены выросли и на другие продукты питания, в том числе на рыбу, кондитерские изделия, рис, сыры, молоко, масло сливочное и сахар.



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