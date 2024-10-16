Бельгия отказала ряду банков и компаний РФ в разблокировке активов

"БКС Мир инвестиций" и Т-банк получили от Казначейства Бельгии отказ в разблокировке активов, замороженных в Euroclear. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы уже его обжаловали и ждем ответ. В целом мы предпринимаем все возможные шаги по разблокировке бумаг наших клиентов, в том числе с помощью зарубежных консультантов", - сообщили в пресс-службе БКС.

"Мы получили отказ в разблокировке собственных активов банка. Направили запрос относительно того, касается ли данный отказ клиентских активов. На данный момент на запрос мы не получили ответа", - сказал представитель Т-банка.

Ранее о получении отказа Казначейства Бельгии в разблокировке активов в Euroclear сообщали ВТБ, УК "Альфа-Капитал", "Цифра брокер" и "Тинькофф страхование".