Последнее обновление: 15.10.2024 18:07

Правительство Латвии одобрило проект госбюджета на 2025 год с дефицитом 2,9% ВВП

Правительство Латвии одобрило проект государственного бюджета на 2025 год с превышением расходов над доходами на €2 миллиарда.

Проект бюджета предусматривает рост государственных доходов Латвии на €593 млн до €15,1 млрд, а расходов - на €876 млн до €17,1 млрд.

Треть расходов бюджета пойдут на социальную сферу, более 10% - на оборону и более 7% - на образование.

Дефицит бюджета запланирован на уровне 2,9% валового внутреннего продукта.

Проект бюджета также предусматривает перенос пенсионных взносов в размере одного процентного пункта из второй в первую ступень пенсионной системы и введение чрезвычайного налога на банковские прибыли на следующие три года, если коммерческие банки не увеличат выдачу кредитов. Автомобильный налог вырастет на 10%; также предусмотрено небольшое увеличение акциза на алкоголь и безалкогольные напитки.

Первое чтение бюджета в латвийском Сейме запланировано на середину октября, а его окончательное принятие парламентом - на середину ноября.

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