Последнее обновление: 14.10.2024 15:52

Fitch ухудшило прогноз рейтинга Франции

Fitch Ratings ухудшило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Франции.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменен на "негативный" со "стабильного". При этом рейтинги подтверждены на уровне "AA-", краткосрочные рейтинги остались на отметке "F1+".

"Риски фискальной политики возросли с момента нашего последнего обзора", - отметило Fitch.

Аналитики агентства ожидают более значительного дефицита, что приведет к резкому росту государственного долга - до 118,5% ВВП к 2028 году.

Дефицит госбюджета Франции в 2024 году, по их оценке, должен увеличиться до 6,1% ВВП, что значительно превышает весенние прогнозы правительства и Fitch в 5,1% ВВП.

"Мы прогнозируем, что дефицит Франции в 2024 году будет вторым по величине в еврозоне и почти в три раза превысит прогнозируемый средний дефицит стран категории "AA", - говорится в сообщении.

Эксперты Fitch улучшили прогноз роста французской экономики в 2024 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 0,8%. Хорошие показатели внешней торговли компенсируют слабые потребительские расходы и инвестиции. Олимпийские игры добавили 0,25 процентного пункта к росту ВВП в третьем квартале.

В 2025 году аналитики агентства теперь ожидают подъема экономики на 1,2% по сравнению с прежней оценкой в 1,5% и прогнозируют рост на 1,3% в 2026 году.



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