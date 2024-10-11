Германия до конца года поставит в Украину новый пакет помощи на €1,4 млрд

До конца 2024 года Германия при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии поставит в Украину еще один пакет военной помощи на €1,4 млрд. Об этом заявил 11 октября канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

По его словам, новый пакет будет включать системы противовоздушной обороны IRIS-T и Skynex, зенитные самоходные установки Gepard, управляемые гаубицы, бронированные авто, боевые дроны, радары и боеприпасы.

"В следующем году мы продолжим военную поддержку Украины. €4 млрд мы уже включили в наш бюджет – это прямая двусторонняя военная помощь", – сказал канцлер Германии, которого цитируют СМИ.

Дополнительно, как страна "большой семерки", в этом году Германия предоставляет Украине кредит в размере €50 млрд. Это решение было принято еще на саммите в итальянской Апулии. Шольц отметил, что надеется на скорейшее решение по этому вопросу со стороны Совета Европейской унии и Европарламента.

"Это показывает две вещи. Во-первых, Украина может на нас рассчитывать. Во-вторых, это четкий сигнал Путину - игра на время ничего не даст. Мы и дальше будем поддерживать Украину", - добавил Шольц.