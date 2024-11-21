Италия выделяет €200 млн на восстановление электросети Украины

Италия решила инвестировать в восстановление украинской электросети €200 млн. Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни на итальянско-украинском бизнес-форуме.

Таяни отметил, что инвестировать в восстановление Украины нужно уже сейчас, во время войны, пишут украинские СМИ.

"Мы решили €200 миллионов инвестировать для того, чтобы позволить Украине восстановить электросеть, которая была разрушена российскими атаками. Мы не можем позволить, чтобы "генерал зима" стал союзником России", – сказал итальянский министр.

Он также напомнил, что Италия организует конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в следующем году.