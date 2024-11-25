Последнее обновление: 25.11.2024 13:34

Грузия получила от АБР первый суверенный кредит в нацвалюте на $25 млн

Азиатский банк развития (АБР) предоставил правительству Грузии первый суверенный кредит в национальной валюте.

Как сообщает АБР, сумма заимствования составила $25 млн, средства выделены в нацвалюте Грузии - 68,2 млн лари.

Бюджетный кредит является второй подпрограммой действующей программы АБР в Грузии "Современные навыки для лучшей занятости". В ее рамках будут реализованы профессиональные программы в школах в тех районах страны, где нет профессиональных колледжей.

"Финансирование является первым суверенным кредитом АБР в национальной валюте. Программа соответствует стратегии управления долгом Грузии, которая направлена на увеличение доли государственного долга в нацвалюте. Это повысит устойчивость экономики к внешним потрясениям и будет способствовать устойчивому развитию", - отмечает АБР.

АБР сотрудничает с Грузией с 2007 года, за это время предоставил стране кредиты, гранты и техническую помощь на $4 млрд.



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