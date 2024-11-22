Испания продлила действие налога на сверхприбыль банков на 3 года и повысила его ставку до 7%

Правительство Испании продлило действие налога на сверхприбыль банков, повысив, при этом, его ставку.

Изначально предполагалось, что введение такого налога станет единовременной мерой, которая завершит действие 31 декабря 2024 года.

Теперь же правительство продлило ее еще на три года, подняв ставку для крупнейших банков до 7% с 4,8%.

Власти утверждают, что банки получали сверхдоходы в последние годы благодаря высоким процентным ставкам. Фининституты же говорят, что увеличение их доходов является компенсацией за годы, когда ставки в еврозоне были очень низкими и даже отрицательными.

Новая ставка налога коснется банков, процентные и комиссионные доходы которых превышают 5 млрд евро в год. Это затрагивает, в частности, такие банки, как Banco Santander SA и BBVA SA, их акции теряют в цене 4% и 2,6% соответственно.

Испанские банковские ассоциации AEB и CECA выпустили совместное заявление, в котором говорится, что такой налог "не имеет аналогов в других странах ЕС" и "наносит ущерб конкурентоспособности испанских кредитных учреждений и экономике страны в целом".