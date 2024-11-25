ЦБ Китая сохранил ставку по кредитам на прежнем уровне

Народный банк Китая (НБК) оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 миллиардов юаней ($124 млрд).

С учетом того, что в ноябре истекает срок погашения кредитов на 1,45 триллиона юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 миллиардов юаней.

ЦБ также предоставил банкам 249,3 миллиарда юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.