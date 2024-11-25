Последнее обновление: 25.11.2024 13:34

В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения

С 25 ноября 2024 года в Кыргызстане отменяется комиссия за переводы денег, если они выполняются через мобильные приложения банков, платежные системы или интернет-банкинг. Об этом сообщил Нацбанке.

Это правило будет действовать до 31 декабря 2025-го и касается переводов внутри страны в сомах. Отмена комиссии касается всех переводов между физическими лицами, включая переводы на банковские карты международных систем. Однако комиссия останется при переводах через платежные терминалы.

В августе Национальный банк предложил отменить комиссию. Позже регулятор рассказал, в каких случаях она будет взиматься, а в каких нет.



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