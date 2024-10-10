Нацбанк Беларуси ожидает рост ШДМ в 2025 году на уровне 11-15%

В 2025 году прирост широкой денежной массы (ШДМ) составит 11-15%, рублевой денежной массы – 15-21%, рублевой денежной базы – 10-13%. Об этом говорится в постановлении регулятора № 325 от 10 октября 2024 года, которым утверждены Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2025 год.

Как сообщает регулятор, срочные и условные банковские вклады физических лиц в национальной валюте на срок один год и более, согласно прогнозу, в 2025 году увеличатся на 17-22%, их доля в общем объеме срочных и условных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте составит не менее 84% на конец года.

В 2025 году требования банков к экономике вырастут не менее чем на 11%. Продолжится кредитование экономики преимущественно в белорусских рублях. По оценке, доля требований банков к экономике в национальной валюте в общих требованиях банков к экономике составит не менее 74% на конец года.

Общий объем кредитования банками юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте в 2025 году составит 195-200 млрд рублей, в том числе на потребительские цели – 14-5 млрд рублей.

В 2025 году прогнозируется поступательное снижение процентных ставок при отсутствии рисков для макроэкономической стабильности. Оценивается, что ставка рефинансирования Нацбанка сложится на уровне 9-9,3% годовых в среднем за год, процентная ставка по новым кредитам банков юридическим и физическим лицам в национальной валюте, предоставляемым на рыночных условиях, – 9-10,25% годовых, по всем новым кредитам юридическим лицам в национальной валюте – 8,5-9,8% годовых.