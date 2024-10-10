Последнее обновление: 10.10.2024 17:42

Армения расширяет квоту на беспошлинный ввоз электромобилей

Правительство Армении увеличило квоту на беспошлинный импорт электромобилей в страну. Это решение было объявлено 8 октября после того, как первоначальная квота в 7400 автомобилей была полностью исчерпана к 1 октября 2024 года.

Согласно новому проекту, квота будет увеличена на 600 единиц до конца года. Это увеличение предназначено для импортеров, работающих на основе дилерских и дистрибьюторских договоров. Интересно отметить, что большую часть импорта электромобилей - около 72% - осуществляли физические лица.

Никол Пашинян, глава правительства Армении, отметил беспрецедентный характер текущей ситуации - впервые квота на импорт электромобилей была полностью использована. Он пояснил, что после исчерпания лимита импортеры столкнутся с необходимостью уплаты таможенных пошлин, но будут по-прежнему освобождены от НДС, что позволит сохранить некоторые преференции.

Заместитель премьер-министра Мгер Григорян подчеркнул, что Армения является одним из лидеров по созданию благоприятных условий для ввоза электромобилей. Тем не менее он выразил обеспокоенность возможными препятствиями в поддержании льготного режима в рамках ЕАЭС в долгосрочной перспективе.

Эти опасения связаны с тем, что другие страны-участницы ЕАЭС планируют развивать собственные производства электромобилей, что может повлиять на текущую политику импорта в регионе.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование