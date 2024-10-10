Последнее обновление: 10.10.2024 17:42

В Беларуси 79 ИП с начала октября перерегистрировались в юрлица

С начала октября 79 индивидуальных предпринимателей (ИП) перерегистрировались в юридические лица. Об этом сообщила начальник управления Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Инна Леус.

По ее словам, перешедшим в иной статус разрешается регистрировать коммерческую организацию в жилом помещении, которое либо принадлежало ИП на праве собственности, либо он там зарегистрирован при согласии всех жильцов. Платить за коммунальные платежи разрешается по тарифам для физических лиц. Уплачивать пошлину за создание коммерческой организации не нужно.

"Создать можно любую коммерческую организацию, кроме производственного кооператива. Мы предполагаем, что большинство ИП перейдут в форму обществ с ограниченной ответственностью. Что касается уставного фонда, то их минимальный размер предусмотрен только для акционерных обществ. Для ООО такой размер не предусмотрен. Соответственно, он определяется самостоятельно индивидуальным предпринимателем и формируется в течение года со дня государственной регистрации данной коммерческой организации", - сказала Леус, которую цитируют госСМИ.

Все лицензии, сертификаты, аттестаты ИП, переходят к создаваемой им коммерческой организации. На переоформление в целом дается один год.



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