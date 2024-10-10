Последнее обновление: 10.10.2024 12:09

Центробанк Китая запустил механизм свопов для стимулирования развития рынка капитала

Народный банк Китая (НБК) в четверг объявил о решении создать механизм свопов для ценных бумаг, фондов и страховых компаний (SFISF) с первоначальным объемом в 500 млрд юаней (около $71 млрд) для стимулирования развития рынка капитала.

SFISF позволит компаниям ценных бумаг, фондам и страховым компаниям, соответствующим требованиям, использовать свои активы, включая облигации, биржевые ETF-фонды и акции, входящие в индекс CSI 300, в качестве залога в обмен на высоколиквидные активы, такие как облигации госзайма и векселя Центробанка, говорится в заявлении НБК.

Масштабы SFISF могут быть в дальнейшем расширены в зависимости от развития ситуации.

Начиная с 10 октября, будут приниматься заявки от соответствующих требованиям компаний ценных бумаг, фондов и страховых компаний, пишет Синьхуа.

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