Власти Беларуси возбудили дело в отношении экономиста Данейко

Следственный комитет (СК) Беларуси начал заочное производство по уголовному делу в отношении находящегося за рубежом экономиста и аналитика Павла Данейко.

Как сообщил СК в Telegram-канале, его обвиняют "в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования либо участии в нем", а также в незаконной предпринимательской деятельности.

Павлу Данейко предлагают явиться в СК в Минске.

Павел Данейко с 2011 года возглавлял Бизнес-школу ИПМ, которая существовала с 1993 года и была ликвидирована после президентских выборов 2020 года. В настоящее время Данейко является административным директором центра экономических исследований BEROC, находящимся за рубежом.