Последнее обновление: 08.10.2024 18:00

Украина ужесточит регуляторные требования к участникам платежного рынка

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 8 октября, приняла в целом законопроект №11043, усиливающий регуляторные требования к участникам платежного рынка Украины.

Его поддержали 270 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

Новый закон, предусмотренный меморандумом с Международным валютным фондом, направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с директивой ЕС о платежных услугах и лучшими международными практиками.

Основными новшествами проекта являются:

разрешение финансовым компаниям, ломбардам и кредитным союзам предоставлять платежные услуги на основании имеющихся лицензий без получения отдельной лицензии на предоставление финансовых платежных услуг;

право НБУ устанавливать требования к достаточности, составляющим и расчету регулятивного капитала небанковских поставщиков платежных услуг;

введение дистанционных инспекционных проверок;

увеличение размера штрафов, применяемых Национальным банком Украины, за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

В августе НБУ объяснял, что этот законопроект станет следующим шагом по борьбе с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях.



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