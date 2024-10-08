Последнее обновление: 08.10.2024 12:38

Власти ОАЭ отменили НДС на обмен и переводы в криптовалюте

Власти ОАЭ освободили все криптотранзакции от уплаты налога на добавленную стоимость в 5%. На это обратили внимание в PwC.

«ОАЭ фактически поставили цифровые активы в один ряд с TradFi. Это легитимизирует криптовалюты», - прокомментировала старшая научная сотрудница Métis Institute Анкита Дхаван.

Отмена действует ретроспективно с 1 января 2018 года. Связанные с цифровыми активами компании могут обратиться за возмещением уплаченного НДС.

Новые правила предусматривают освобождение от налога на добавленную стоимость дополнительных услуг, включая управление инвестиционными фондами, перевод и конвертацию виртуальных активов.

По данным Milkroad, ОАЭ наряду с Сингапуром и Турцией входят в тройку по степени принятия цифровых активов.

Напомним, 5 июня 2024 года совет директоров ЦБ страны одобрил поправки к регламенту по надзору и лицензированию стейблкоинов. Согласно документу, подобные активы должны быть обеспечены дирхамами и не могут быть привязаны к другим валютам.



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