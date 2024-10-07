Годовая инфляция в Эстонии выросла в сентябре на 3%

Потребительские цены в Эстонии в сентябре 2024 года увеличились в годовом выражении на 3%, а в месячном - снизились на 0,3%. Об этом сообщила пресс-служба Департамента статистики страны.

Товары за год подорожали на 1,5% (в том числе продукты питания - на 4,6%), а услуги - на 5,5%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен департамента статистики Лаури Вески, приведенным в сообщении, на динамику цен в течение года влияли изменение цен на продукты писания и безалкогольные напитки, моторное топливо и масла.

Из продуктов питания по сравнению с сентябрем прошлого года более всего (на 57,1%) подорожали соки и сиропы, а также оливковое масло (на 56,3%). При этом сахар подешевел на 20,1%.

Бензин за год снизился в цене на 11,9%, дизельное топливо - на 15,3%, электроэнергия - на 5,2%.

По сравнению с августом в сентябре на динамику потребительских цен более всего повлияло с одной стороны подорожание одежды и обуви, а с другой - снижение цен на моторное топливо.

Дефляция в сентябре в основном вызвана снижением цен на моторное топливо, считает старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Банк Эстонии тоже считает, что падение цен на топливо и электроэнергию было основным фактором, повлиявшим на дефляцию в первый месяц осени.