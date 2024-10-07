В сентябре валютные резервы Китая подросли на 0,9%

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в сентябре увеличились на 0,9% и составили $3 трлн 316,4 млрд по сравнению с $3 трлн 288,2 млрд месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Они находятся на максимальном уровне за 8,5 года (с декабря 2015 года), сообщает Trading Economics. При этом опрошенные этим изданием аналитики в среднем прогнозировали их повышение до $3,3 трлн.

Курс юаня в сентябре вырос примерно на 1,1% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар США подешевел на 1% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, сообщило также SAFE. Объем запасов драгметалла остается на этом уровне с апреля.

При этом в стоимостном выражении резервы золота увеличились до $191,47 млрд со $182,98 млрд в конце августа за счет повышения цен на драгметалл до рекордного уровня.