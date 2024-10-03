Приостановка Россией импорта сельхозпродукции из Казахстана может обернуться торговой войной

Россельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить экспорт отдельной сельхозпродукции в РФ.

Как сообщили агентству «АПК Новости» представители зерновой отрасли Казахстана, это может привести к торговой войне и в перспективе к выходу страны из ЕАЭС.

В частности, Россельхознадзор потребовал временно приостановить экспорт в РФ зерна, томатов, перца и семян подсолнечника из Казахстана. Ведомство попросило казахстанский Минсельхоз не выдавать фитосанитарные сертификаты на экспорт этой сельхозпродукции из-за того, что в ней якобы все чаще обнаруживают вредителей и болезнетворные микроорганизмы.

Представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов заявил, что требование Россельхознадзора может означать торговую войну между государствами.

«Это возможная торговая война. У наших властей есть два пути: или отменить запрет на ввоз российской пшеницы, или ввести запрет на муку, молочку, мясные продукты и так далее. Но надо учесть, что в ответ будет запрет на транзит угля, нефти и нефтепродуктов. Во втором случае выход (Казахстана) из ЕврАзЭС будет логичной позицией. И конец ЕврАзЭС», - заявил он.

Информацией о том, что Россия намерена ввести ответные меры на запрет Казахстана ввоза российского зерна, агентство АПК Новости располагало еще на прошлой неделе. Участники казахстанского зернового рынка сообщали, что в России начала действовать негласная установка: всему личному составу пограничных с Казахстаном зон, а также руководству РЖД, оказать объективное препятствие для экспорта казахстанской продукции в РФ и через РФ.

Зерновики говорили, что такими сведениями поделились с ними российские коллеги.

Затем переработчики зерна Казахстана рассказали о том, что машины с грузом разворачивают на границе с РФ. Пограничники ссылаются на распоряжение Россельхознадзора.

Казахстанский бизнес назвал ситуацию началом холодной торговой войны.