Одобрен проект соглашения Беларуси с Саудовской Аравией о воздушном сообщении

Лукашенко 2 октября подписал указ № 387, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Саудовской Аравии о воздушном сообщении, сообщает его пресс-служба.

В договоре определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров, принятия на борт и выгрузки багажа, груза и почты при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.