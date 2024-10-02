Послы ЕС согласовали новый санкционный механизм против РФ

Послы ЕС согласовали новый механизм санкций против РФ, которые будут вводиться за предпринятые ею гибридные действия в отношении третьих стран. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

"COREPER (Комитет постоянных представителей ЕС - прим.) утвердил новый механизм санкций за гибридные действия со стороны России в отношении третьих стран", - сообщил он.

Дипломат подтвердил, что этот механизм должен вступить в силу "в ближайшие дни", после формального утверждения Советом ЕС на министерском уровне.

Этот механизм был подготовлен внешнеполитической службой ЕС под руководством верховного представителя сообщества Жозепа Борреля.

Отметим, что в ЕС сначала хотели ввести общий режим санкций, но в результате согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Пока что в нем нет имен, но они будут добавлены в будущем.