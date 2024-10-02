Глава ФРС анонсировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл анонсировал дальнейшее снижение ключевой ставки для стимулирования экономического роста и повышения занятости, пишет WSJ.

По словам топ-чиновника, несмотря на текущие экономические вызовы, общая ситуация в стране остается стабильной и внушает сдержанный оптимизм в отношении будущих перспектив.

Он отметил, что резкого изменения показателя, как в прошлый раз, не требуется. По словам Пауэлла, в 2024 году возможно два понижения – по 25 базисных пунктов каждое.

ФРС 18 сентября изменила диапазон ключевой ставки до уровня 4,75-5% годовых. Снижение показателя произошло впервые с марта 2020 года.