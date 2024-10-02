Международные активы Беларуси в 2025 году должны составить не менее $7,1 млрд

Лукашенко 1 октября подписал указ № 385 о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2025 год, сообщает его пресс-служба.

Документ принят в целях «создания условий для устойчивого роста экономики».

Указом утверждены следующие параметры:

прирост потребительских цен - не более 5%;

международные резервные активы - не менее $7,1 млрд - важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости;

доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10% (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);

коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка для обеспечения проведения расчетных операций - не ниже 99,8%, что ориентирует на полноценный охват потребности реального сектора экономики и граждан в беспрепятственном проведении расчетов на территории страны;

прирост требований банков к экономике - не менее 11%. Этот параметр нацелен на создание сопутствующих условий для расширения ресурсной поддержки предприятий, удовлетворения платежеспособного спроса на кредиты, что станет одним из ключевых стимулов роста экономики.