Последнее обновление: 02.10.2024 11:08

Утверждены важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год

Лукашенко 1 октября подписал указ № 384, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, сообщает его пресс-служба.

Среди целей - «устойчивость экономики» и «рост благосостояния населения».

Рост валового внутреннего продукта прогнозируется до 104,1% за счет трех сопряженных программ: производственной, экспортной и инвестиционной.

Ожидается, что экспорт товаров и услуг увеличится на 5,4%, ключевым фактором его роста станет «наращивание физических объемов». В экономику планируется инвестировать на 7,8% больше, чем в текущем году. Власти ожидают рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4%.

Кроме того, сохранится «ручное» сдерживание цен. Нацбанку и правительству поставлена задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 5%.

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