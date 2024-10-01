Последнее обновление: 01.10.2024 18:05

Власти Беларуси заинтересованы в содействии МАГАТЭ при сооружении захоронения радиоактивных отходов

Власти Беларуси заинтересованы в содействии МАГАТЭ при сооружении захоронения радиоактивных отходов. Это следует из заявления вице-премьера Виктора Каранкевича во время встречи с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимодействия с агентством, в том числе по новым направлениям, таким как обращение с радиоактивными отходами», сказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Он напомнил, что в Беларуси планируется к реализации важный проект по строительству республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов.

«Были бы благодарны вам за всевозможное содействие в сооружении этого объекта. В целом мы заинтересованы в использовании всего инструмента возможностей МАГАТЭ для изучения лучшего мирового опыта», - сказал вице-премьер.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование