Последнее обновление: 01.10.2024 18:05

Немецкий производитель полимеров переходит под контроль компании из ОАЭ

Энергетическая компания из ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) достигла соглашения о покупке контрольного пакета акций немецкого производителя химической продукции Covestro AG за $13 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Для компаний из Ближнего Востока это самое крупное поглощение в Европе за всю историю, отмечают в агентстве.

Сделка также станет крупнейшим приобретением ADNOC и предоставит ей контроль над большой европейской промышленной компанией. Covestro входит в число ведущих мировых производителей полимеров. Компания стала отдельным юридическим лицом в сентябре 2015 года, когда выделилась из Bayer Group.

ADNOC сейчас использует свои доходы от продажи нефти для расширения деятельности. За последние месяцы она приобрела доли в газовых проектах в США и Мозамбике. Покупка немецкой Covestro позволит компании из Абу-Даби выйти на рынок производства пластика.

В рамках сделки ADNOC инвестирует в капитал Covestro 1,2 млрд евро. В будущем компания из ОАЭ планирует увеличить свою долю в Covestro, вытеснив миноритарных акционеров.



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