Банки Китая сокращают работу с продавцами на маркетплейсах РФ

Банки Китая сокращают работу с продавцами на российских маркетплейсах, опасаясь вторичных санкций. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование Модульбанка и PRO Wildberries.

Доля КНР в расчетах продавцов на российских маркетплейсах снизилась с 67,8 процента в начале года до 51,1 процента к августу.

По данным авторов исследования, банки Китая, опасаясь вторичных западных санкций, увеличили сроки проверки платежей, поступающих из России. Если раньше такие меры касались только товаров, для которых необходима лицензия США (например, электроники), то сейчас речь идет и о повседневных товарах.

В то же время закупки для российских маркетплейсов из Беларуси, Армении и Кыргызстана выросли в несколько раз.

Кроме того, пользователи маркетплейсов стали чаще заказывать товары российского производства, заметная часть взаиморасчетов происходит в рублях.

В январе-августе 2024-го доля КНР в общих трансграничных платежах, осуществляемых продавцами российских маркетплейсов, составила 51,1%, что на 16,7% меньше по сравнению с прошлым годом.