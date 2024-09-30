Новый резидент парка «Великий камень» запустит инвестпроект в сфере машиностроения

30 сентября 2024 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «ГаммаКомпонент» (Беларусь).

Как сообщает сайт парка, компания создаст современный высококонкурентный производственный комплекс по выпуску автомобильных компонентов из композитных материалов, в том числе деталей для специальной техники гражданского назначения.

Второе направление – производство металлических изделий и конструкций для грузовых автомобилей. Продукция предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС.

Проект предполагает внедрение инновационных решений, таких как 3D-печать для прототипирования и мелкосерийного производства сложных деталей.